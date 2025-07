Tagasi ST 10.07.25, 12:30 Inkassojuht: pikalt seisev võlanõue võib ettevõtjale minna kalliks maksma Julianus Inkasso tegevjuht Merle Laurimäe aitab murda müüte inkassoteenuse kohta ja toob välja, kuidas professionaalne võlanõuete haldus on ettevõttele kasulikum kui ise võlgnikega tegelemine.

Julianus Inkasso tegevjuht Merle Laurimäe.

Foto: Simo Sepp

Laurimäe toob välja, et inkassomaailm on kaugel 90ndate stereotüüpsest kujutluspildist, kus käiakse ukse taga võlga sisse nõudmas. Tänapäeva inkasso on kaasaegne teenus, kus võlgnikega tegelevad empaatilised ja kogenud klienditeenindajad, kelle eesmärk on leida mõlemale poolele sobiv lahendus. „Meie ettevõtte töötajatest umbes 85% on naised. See on väga empaatiavõimet nõudev ja multitaskimist täis töö – kõik see, mida loetakse naistel tugevamateks omadusteks.“

Teine levinud väärarusaam on see, et inkasso ostab ettevõtetelt odavalt võlanõudeid kokku, et siis ise nendega üksi edasi tegeleda. „Me ei osta nõudeid. Meie esindame oma klienti inkassomenetluses. Ehk siis nõue jääb selle omanikule ning meie oleme esindajad,“ sõnab Laurimäe. Tasu saab inkassofirma tulemuspõhiselt ehk ainult siis, kui klient oma raha tagasi saab.

Ettevõtjatele paneb Laurimäe südamele, et väga pikalt ei maksa lasta võlanõudel seista enne, kui inkasso poole pöörduda. „Aasta aega kindlasti ei ole mõtet hoida seda võlgnevust ja neid lubadusi koguda,“ sõnab ta. Pigem võiks Julianus Inkasso ga ühendust võtta juba siis, kui võlgnevus on olnud üleval mõned kuud. „Näiteks krediidinõuded antakse tavaliselt menetlusse siis, kui on lepingud üles öeldud ehk vähemalt 62 päeva pärast esmase maksetähtaja möödumist.“

Saates saad veel teada, milliseid erinevusi maksekäitumises on Laurimäe märganud Balti riikides ja Poolas, kuidas näeb Julianus Inkasso oma igapäevase tööga majanduses toimuvaid muutusi, kuidas saaksid ettevõtjad vältida võlakahjusid juba eos, mida tähendab krediidiinkasso tegevusloa olemasolu kliendile ning milliseid tehnoloogilisi uuendusi inkassoäris juba praegu rakendatakse.

Sisuturundussaadet juhib Simo Sepp.