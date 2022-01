Viessmann Ref Baltics – väikeettevõte, mis hoolitseb jaekaubanduses külma eest ja loob ostukeskkondi tulevastele põlvkondadele

Viessmann Ref Baltics OÜ on Saksa Viessmanni kontserni tütarettevõte, mis alustas Eestis peaaegu 30 aastat tagasi 2 inimesega, kui toonane tegevjuht Tiit Toomsalu tolleaegse Põhjamaade tugevaima külmseadmete brändi Norpe esmakordselt Eesti turule tõi. Veebruaris 1997 alustati tegevust esinduse asemel osaühinguna, millest tänavu täitub 25 aastat. Vahepeal on firmal vahetunud küll nimi Euroopa juhtivaima külmalahenduste pakkuja kontsernile kohaseks, kuid algusaegadest peale tegutsetakse siiani Eesti turul kaubanduslike külmseadmete tarnijatena.

Viessman Ref Baltics sai 2012. aastal Eesti konkurentsivõimelisima väike- ja keskettevõtte nimetuse ning möödunud aastal oli firmal ka rekordiline tulemus käibe poolest. Tegutsetakse põneval kombel tänaseni vaid kahe inimesega!

Viessmann Ref Baltics OÜ müügijuht Andrus Soonvald ja tegevdirektor Leelo Liimand on juba pikki aastaid ettevõtte ainsad töötajad. Foto: Raul Mee

Sellist edulugu just tihti ei kuule, kus kaks inimest aastakümneid tegutsedes järjest edukama ettevõtte üles ehitavad, ilma töötajaid juurde värbamata. Tegevdirektor Leelo Liimand nendib, et tegu on tõesti millegi erilisega, kuid päris Hunt Kriimsilmad, kes kõike otsast lõpuni ise teevad, nad müügijuht Andrus Soonvaldiga siiski ei ole. „Ega ei ole jah. Oleme edukalt hakkama saanud – selle on taganud nii pikaajaline koostöö suurte ja edukate kaubanduskettidega kui ka õiged koostööpartnerid. Kuigi oleme olnud puhtalt kauplustele külmseadmete tarnijad, siis paigaldusfirmade võrk on üle Eesti meil ikkagi olemas. Me oleme jäänud oma liistude juurde,“ avaldab Liimand edu saladuse. „Oleme kahe töötajaga väikefirmana muutunud koos klientide ja trendidega kaubanduses. Meie plussideks on see, et oleme kõikide projektide juures algusest peale kuni lindi lõikamiseni ning kanname hoolt ka aastaid hiljem tarnitu üle.“

Päris esimesed suurprojektid Eestis algusaastatel olid Punane Selver Lasnamäel, ETK Konsum Mustamäel, Järve Kaubamaja, Tartu Turg, Tartu Veeriku kauplus ning Põlva ja Võru tollase nimega ETK EDU kauplused. Täna näeme Viessmanni hästi tuntud kaubamärke pea kõikides suurketi poodides, lähikauplustes, tanklakettides ja mujalgi.

Aeg on toonud suured muutused

30 aastat on pikk aeg ja juba kaubandusliku külmatehnika arengu tõttu ei anna algusaegade seadmeid tänastega enam väga võrreldagi. „Absoluutselt ei anna võrrelda! Juba rohkem kui kümmekond aastat tagasi hakati mõtlema energiasäästu peale ning sellele, kuidas vähendada keskkonda jäetavat jalajälge,“ kinnitab tegevdirektor. Täna­päeval tooted on tunduvalt keskkonnasõbralikumad ning energiasäästlikumad. Ka külmaseadmete enda hoolduskulud on väiksemad.

Mõnedes maapoodides võib tänagi veel Leelo Liimandi sõnul kohata üksikuid uunikume, mis on teeninud mitmekordse külmseadme eluea, kuid tuleb välja vahetada uute regulatsioonide ning energiasäästlike seadmete vastu. „Külmseadmed olid vanasti valdavas enamuses valged. Siis tulid värvid, nii et iga osakond kaupluses oli oma värvi külmseadmega; edasi klaasuksed ja klaaskaaned, täna on enamuses kauplustes tumedates hallides toonides või musta värvi ning klaasustega külmseadmed,“ võrdleb tegevjuht.

Muidugi on selle ajaga palju teisiti ka töökorralduses üldiselt. Kui 2000ndate esimestel aastatel käisid koos klientide-partneritega tehase näidisteruumis külmseadmeid kaemas, siis täna on selleks juba virtuaaltuurid interneti avarustes. Vatmani paberile joonestatud kaupluste põhiplaanid, seadmete paigutus jne on täna asendunud spetsiaalprogrammidega arvutis.

Kuni 1997. aastani raskendasid asjaajamisi Soomega veel viisad. „Käisime esinduse ajal tehases viisadega majandus- ja palgarahasid toomas. Kõik asjaajamised käisid küll läbi fakside, aga dokumentatsioon osaliselt ikkagi füüsiliselt käest kätte. Soomest, laevaga üle ja tagasi,“ muigab naine keerulistele detailidele tagasi mõeldes.

Suured muutused ka ees

Aastad on läinud kahekesi toimetades kiiresti ja edukalt, kuid tulevikku vaadates on Viessmann Ref Baltics OÜ otsustanud siiski laieneda. Kindlasti on plaanis mõne aasta pärast inimesi ka juurde palgata, sest Viessmann ei paku mitte ainult külmseadmeid kauplustele, vaid on tegev veel teistes erinevates valdkondades nagu toiduainete- ja joogitööstus, toitlustusteenused, tervishoid ja laborid ja pakub kogu külmalahen­dusi alates projekteerimisest kuni müügi­järgse teenuseni. Viessmanni moto – we create living spaces for generations to come – koos kliimalahenduste, tööstuslahenduste, külmalahenduste ja investeeringutega.

Mõned aastad tagasi avasime filiaalid nii Lätis kui ka Leedus, seega avardume Baltikumis. „Läti-Leedu suund on meil tegelikult suhteliselt uus, sest kui me alguses siin esindajad olime, siis me olime Soome tehase käepikenduseks ka Lätis ja Leedus edasimüüjatele,“ meenutab Liimand. „Meil tükk aega polnud oma ettevõtet seal, ei ühtegi filiaali, vaid lihtsalt edasimüüjad. Viessmanni märgi alla ühinedes arvan, et ühe kasvava perekonnana loome ühiselt turvalisi elukeskkondi tulevikuks ja usun, et saame aastaks 2025 pakkuda kõiki külmalahendusi ka Lätis ja Leedus.

Viessmann on suusafännidele tuntud peasponsor! Toetatakse sportlasi nii laskesuusatamises, kahevõistluses ja suusahüpetes kui ka bobi- ja kelgusõidus. Seetõttu on ettevõte ka korralikult pildis. Talisport, motosport ja pallisport: meie jaoks on spordi sponsorlus sama loomulik kui meie toodete kvaliteet. Viessmann ja sport kuuluvad kokku!