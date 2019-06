Ostsin BMW aktsiaid

Välisuudistes kajastati eile BMW nõukogu pressikonverentsi, kus räägiti Mehhiko uuest autotehasest ja väideti, et plaanide muutmiseks tollimaksu võimaliku kehtestamise tõttu ei ole põhjust. Otsustasin seda kauplemisel ära kasutada.

Võtsin sisse positsiooni BMWs ja ootan aktsia hinnatõusu 5–6 dollari võrra. Foto: Kaupleja Alex

Mehhiko suhtes on tekkinud oht tollimaksude kehtestamiseks. Seega võivad BMW kolmanda seeria autod olla paar tuhat dollarit kallimad, mis muudavad need ühtlasi turul vähem konkurentsivõimelisemaks.

Olen pikalt mõelnud, kas tasub osta ühe suurima Saksamaa autotootja aktsiaid. Tootmises on esinenud küll probleeme, aga Mehhiko tehas müüks üht edukamat mudelit 40 piirkonnas. Õhtul tulid positiivsed uudised, mis teatasid, et tollimaksude kehtestamine lükatakse tõenäoliselt edasi. Mida oskan veel BMW aktsia kohta lisada?

Nii fundamentaalne kui ka tehniline analüüs andsid kindluse sisenemiseks

Esiteks on sellel väga väike P/E suhtarv, isegi kahtlaselt väike. Hinna ja kasumi suhe on 7,61. Loomulikult peame seda näitajat ka konkurentidega võrdlema, kuid absoluutne väärtus on siiski väike. Muudest näitajatest tuleb kindlasti ära märkida dividenditootlus, mis aktsia väärtuse kahanemise tõttu kasvas 5,65%ni aastas. Seega on oodata dividendi 3,21 aktsia kohta.

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Lisaks vaatasin ka tehnilist pilti ja märkasin, et aktsia hind on teinud uue põhja ning hetkehind on jõudnud 2012. aasta tasemele. Ma ei ole küll pikaajaline investor, kuid usun, et on võimalik teenida kasumit, kui hind teeb väikse korrektsiooni ülespoole, vähemalt 5–6 dollarit. Seadsin ka sellele tasemele kasumivõtu (take-profit) orderi. Muide, hiljutine turgude tõus ja USA Föderaalreservi lubadus langetada intressimäärasid on mõjutanud ka Euroopa Keskpanga otsuseid. See omakorda võib samuti tuua turgudele rohkem optimismi.

Praeguseks olen ostnud 20 BMW aktsiat. Kui hind peaks veel tõusma (või langema), siis lisan veel 30 osakut.