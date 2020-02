Eesti võitleb ukrainlaste nimel sakslaste ja poolakatega

Tööhõiveagentuuride ja renditööjõu konkurentsi raport näitab, et renditööjõu vahendamises on konkurents hoogsalt kasvamas, sest ettevõtjad ei konkureeri mitte ainult omavahel, vaid ka teiste riikide ettevõtjatega.

Kolmapäevases hommikuprogrammis tegime kokkuvõtte tööhõiveagentuuride ja renditööjõu ning inseneribüroode turul toimuvast, sest täna ilmub kaks värsket konkurentsiraportit.

Inseneribüroode eelmise kvartali tulemused näitavad, et sektoris tuleb leida võimalusi efektiivsemaks töötamiseks.

Mõlemast raportist tegi kokkuvõtte Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Kuula intervjuud siit:

Äripäeva infopanga kokku pandud tööhõiveagentuuride ja tööjõu rendi ning inseneribüroode konkurentsiraportid on koostatud maksu- ja tolliameti 2019. aasta andmete põhjal, samuti on kasutatud 2018. aasta majandusaruannetes andmeid. Inseneribüroode raportisse on kaasatud 323 ettevõtet, kelle käibepiir ületab 150 000 eurot. Tööhõiveagentuure ja renditööjõudu käsitlevasse raportisse on kaasatud 185 ettevõtet, kelle käibepiir ületab 100 000 eurot.

Täismahus raporteid koos pingerividega saab osta Äripäeva e-poest: https://pood.aripaev.ee/konkurentsiraport