Kuum tool Jüri Käoga: kas koroonakriis tapab vaba turu?

NG Investeeringud juhatuse esimees Jüri Käo. Käo on täna külas saates "Kuum tool", kus lahkame Eesti majanduse käekäiku. Foto: Andras Kralla

Sel reedel on kell 11 algavas "Kuuma tooli" otse-saates külas suurettevõtja Jüri Käo.

Kardetud sügis on vaid mõne nädala kaugusel ja kevadiste kriisikahjude leevendamiseks mõeldud riiklikud abimiljardid hakkavad otsa saama. See aga võib tähendada, et järgmise poole aasta jooksul seisame silmitsi uue koondamislaine ja ka nakkushaiguste hooaja algamise tõttu suurema koroonalainega.