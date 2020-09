Hanschmidt: diktaatori võtetega kriisi ei lahenda

See aasta saab olema Tallinki ajaloos esimene, kus ettevõte on sunnitud kahanema, rääkis Tallinki suuromanikfirma Infortar juht Ain Hanschmidt. Foto: Andras Kralla

Eesti üks mõjukaimatest äriliidritest, investeerimisfirma Infortar juht Ain Hanschmidt rääkis saates "Kuum tool", et teda häirib, et viiruse tulekuga taheti demokraatlikes riikides panna asju paika diktaatorlike võtetega, mistõttu võiks riik edasisi raskeid otsuseid rohkem inimestega läbi rääkida.

Saates rääkisime Hanschmidtiga paljudest teemadest: kui palju räsib kriis Tallinki, millesse on tal usku praegu investeerida, miks kriisi üks võitjatest on Tallinna Kaubamaja Grupp, miks ta on vaimustatud idufirmadest ning miks pole kriis nii lai, kui arvati. Saadet juhtis Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee.