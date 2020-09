Ülle Matt: ei saa olla nii, et klient on kuningas, kui oma töötaja seda pole

Swedbanki personalijuht Ülle Matt ja vanem finantsanalüütik Elin Tark Foto: Andres Laanem

Hooaja esimeses „Minu karjääri” saates on külas Swedbanki personalijuht Ülle Matt ja vanem finantsanalüütik Elin Tark.

Juttu tuleb tööjõust ja sellest, kuidas on koroonakriis ettevõtte värbamisplaane mõjutanud. Muu hulgas ütleb Ülle Matt, et niigi kitsas tööjõuturg on jäänud veel kitsamaks. Räägime ka muutunud väärtuspakkumisest ja sellest, kuidas Swedbankis karjääri teha: milline roll on juhtidel ja milliseid arenguprogramme tehakse.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: