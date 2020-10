Eesti Kvaliteediühing seisab juhtimiskvaliteedi parendamise eest

Foto: Eesti Kvaliteediühing

Paljud tänapäeval kasutusel olevad juhtimismetoodikad on saanud alguse 1990ndatel tootmisettevõtetes.

Erinevalt teistest kvaliteedinäitajatest ei ole juhtimiskvaliteet sektorispetsiifiline, mis tähendab, et tootmisest alguse saanud metoodikaid võib kohata kõikjal, haiglatest hotellide ja pankadeni välja.

Millised on need universaalsed metoodikad, mis juhtimiskvaliteeti silmanähtavalt parandavad? Kuidas need lõpptarbijat mõjutavad? Mis roll on selles kõiges Eesti Kvaliteediühingul?

Juhtimiskvaliteedist ning selle arengust Eestis räägib sisuturunduse saates Eesti Kvaliteediühingu juhatuse liige Siret Kegel. Saadet juhib Keit Ausner.

Kuula saadet siit: