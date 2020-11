Mille üle tuleb maailma parimas ametis pead murda?

Äripäeva ajakirjanik Karl-Eduard Salumäe Ferrari Roma roolis Foto: Liis Treimann

„Top Geari“ saadet vaadates võib kergesti tekkida tunne, et autoajakirjaniku amet on maailma parim. Töö ongi väga hea – eeldusel muidugi, et autod pakuvad huvi –, kuid oma tüütud aspektid ja raskused on sellelgi, selgub seekordsetest „Autojuttudest“.

Näiteks: mida paganat lugejaile öelda, kui näppude vahelt on läbi käinud järjekordne klassi keskmike hulka kuuluv neljarattaline, millel pole suuri vigu ega voorusi? Selle ja paljude teiste autoajakirjandusega seotud tahkude üle arutlevad kaks peatoimetajat – Kristjan Sooper ajakirjast Autoleht ning Tarmo Tähepõld veebiportaalist Autogeenius. Neid küsitleb Äripäeva proovisõidulugusid kirjutav saatejuht Karl-Eduard Salumäe.

Kuula saadet siit: