Äripäev eetris: kriisisegaduses paistavad lootusekiired

Vaktsiin pole päästeingel, mis kohe lõpetaks kriisi, ning seetõttu tuleb olla kannatlik, rääkisid ajakirjanikud saates "Äripäev eetris". Foto: Katrin Tarand

Sel nädalal saabus koroonakriisi suur leevendus või vähemalt lootus selleks – juba järgmisel nädalal jõuab koroonavaktsiin Eesti pinnale ja kaitsepookimine 2020. aasta pea peale pööranud viiruse vastu võib tervishoiutöötajatest alata.

Samas on selge, et massidesse jõuab vaktsiin alles kevadeks ja seni peab suutma valitsus kriisi piirangute ning toetustega ohjeldada. Piitsa ja präänikuga kriisi ohjeldamine pole olnud Jüri Ratase kabinetile kerge, mistõttu on Stenbocki majast tulnud vaheti vastuolulisi otsuseid.