Üle 1000% tootlust teeninud investor: kahekordne kasv tundub nüüd nadi

Investeerimisblogija Ornella Jõgi rääkis investor Toomase tunnis enda senistest investeeringutest ja tulevikuplaanidest. Foto: Erakogu

2020. aastal investeerimisportfelliga meeletut kasvu näinud investeerimisblogija Ornella Jõgi märkis investor Toomase tunnis, et tema ootused investeeringule on nüüd ehk liigagi kõrgeks läinud. Saates rääkis ta tehingutest, mis ta tugeva kasvuni viisid ning kuidas ta ettevõtteid analüüsib.

Jõgi blogi Hammocks in the Wind lugedes leiab sealt investori, kes on keskendunud kiiresti kasvavatele ettevõtetele ning ei pelga ka riskantsemate optsioonide ostmist. Pooleteise aasta jooksul tõi strateegia talle üle 1000% tootlust ning portfell kerkis kõrghetkel üle 370 000 dollari, see tegi temast enda sõnul ka investeerimisfanaatiku.