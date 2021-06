Kristjan Liivamägi: kuidas luua lapsele muretu tulevik

Kristjan Liivamägi leiab, et lastele investeerimise juures on tootlusest olulisem hoopis hariduslik aspekt. Foto: Andras Kralla

Investor, finantsökonoomist doktor ja õppejõud Kristjan Liivamägi rääkis investor Toomase tunnis lastele investeeringute tegemisest ning selle eesmärgist harida neid eluks vajalikel teemadel, mida koolis ei õpetata.

Kristjan Liivamägi tõi välja, et nende pere on läinud varahaldusettevõtte teed ning mõlemale lapsele on tehtud eraldi ettevõte. Ta tõi välja, et läbi selle saab lapsele anda edasi teadmisi ja praktilisi kogemusi vajalikke oskustega nagu finantsteadmised, maksundus, juriidika, ettevõtlus ja raamatupidamine. „Kõige olulisem on, et lapsel tekiks huvi ja personaalne side, siis saab tema enda ettevõtte baasil teadmisi edasi anda,“ rääkis Liivamägi.