Tanel Padar: minu sotsiaalmeedia fännid on kasvanud koos minuga

Artistina pead sa olema kogu aeg pildis, sest sotsiaalmeediast tulevad paljude esinemiste päringud, mis maksavad päeva lõpuks palga, avab Tanel Padar artisti argipäeva telgitaguseid.

Eestis ei saa oma isiklikku elu meediavoost välja lõigata ja näidata ainult oma professionaalset poolt, tunnistab Tanel Padar staarieluga kaasnevat taaka. Foto: Foto: erakogu

„Minu fännide vanusevahemik on 15–55 eluaastat, mis on päris lai vahemik, et neile kõigile pidevalt huvitavat sisu pakkuda. Kui ma midagi postitan, siis ei mõtle ma pealkirjast kui klikimagnetist, vaid sisu selgitusest,“ jagab Padar oma sotsiaalmeedias toimetamise loogikat. „Minu sotsiaalmeedia teekonda on väga palju mõjutanud just tehnoloogia areng.“

