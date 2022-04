Valdur Mikita: kõige mõnusamad asjad on sügavalt mõttetud

Kirjanik, semiootik ja bioloog Valdur Mikita räägib Äripäeva raadio saates "Läbilöök", et ei ole mõtet maailma ja iseennast üle mõtestada, sest see ei vii mitte kusagile. "Kõige mõnusamad asjad on sügavalt mõttetud." Foto: Marko Mumm/Meediafoto