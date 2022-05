Kaido Somelar: oma rahaga teiste äri ajada ei saa!

Kaido somelar Arvo Pärdi keskuse ehitusplatsil. Foto: Raul Mee

Saates „Eetris on ehitusuudised“ märgib ASi Ehitustrust juht Kaido Somelar, et sõja algusest alates on tellijaga arutatud kõikidel objektidel pidevalt võimalusi, kuidas metsikut hinnatõusu kompenseerida. Kahjumiga ehitamist Somelar jätkusuutlikuks ei pea.

Nendes läbirääkimistes Somelari sõnul aga midagi lihtsat pole ning ta ennustab, et ehitajad hakkavad edaspidi ka objektidel töid pooleli jätma. „Rehkendus on ehitaja jaoks lihtne – hinnatõus versus täitmisgarantii,“ kinnitab ta veendunult.

Saates lahkame laiemalt teemat, kuidas ehitajad määramatus hinnatõusu olukorras toime tulevad. Kuidas sõlmitakse lepinguid, milliseid leevendusi pakub ehitajale eratellija, mille üle saab läbi rääkida riikliku tellijaga? Kui palju ja milles suurem ehitusettevõte ise alltöövõtjatele vastu tuleb? Kuidas hangitakse materjale ja kuidas leitakse tööjõudu?

Lisaks kuuleme saates ka telefoniintervjuud Eesti ehitusettevõtjaga Soomes, kes selgitab oma kogemuse baasil, millised ja kui pikad on Soomes peatöövõtja ja alltöövõtja vahelised hinnalepingud ning kas üle lahe on tarneprobleemide ja hinnatõusu tõttu töid ehitusobjektidel ka seisma jäänud. Saatejuht on Lauri Leet.

