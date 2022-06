Joakim Helenius: mina paneks raha turgudele tagasi suvel või sügise alguses

30SEPT2020 Konverents Äriplaan 2021 Alexela kontserdimajas . Fotol Trigon Capitali asutaja ja tegevdirektor Joakim Helenius . Foto autor Raul Mee Foto: Raul Mee

Suurettevõtja ja investor Joakim Helenius rääkis, et tema paneks raha aktsiaturule tagasi suvel või sügise alguses, sest sel ajal võib oodata, et turud hakkavad taastuma.

Helenius rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tema arvates on suurem börside languseks praeguseks möödas. Tema sõnul ei pruugi see siiski tähendada, et ka laiemalt majanduses hakkab olukord nii kiiresti paranema.

