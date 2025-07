Tagasi 07.07.25, 14:15 Suurettevõtja: Tallinna kalli kinnisvara probleem on pastakast välja imetud Aina vähem inimesi, eriti noori, saab Tallinnas endale uut korterit lubada, kuna kinnisvara on viimasel kümnendil kiiresti kallinenud. Astlanda Ehituse osaniku Jaanus Otsa hinnangul ei anna see linnale aga mingit õigust hakata jõuga asja muutma.

Astlanda Ehituse ja Astlanda Kinnisvara omanik Jaanus Otsa loodab, et poliitikud loobuvad mõttest hakata Tallinna kinnisvaraturule jõuga odavamaid kortereid tooma.

Foto: Liis Treimann

„Ma mitte mingil juhul ei läheks turgu solkima ega kehtestaks mingeid erilisi toetusi või nõudeid, et üks korter peab olema odav või midagi niisugust. Mis teha. See ei ole hea, aga see vist on paratamatus,“ arutles Otsa Äripäeva raadio saates „Kuum tool“.

Intervjuus pareeris Otsa ka poliitikute süüdistusi, et suures hinnatõusus on süüdi ahned ärimehed, ning rääkis maksutõusude mõjust ettevõtetele ja inimestele.

Lisaks tuli saates juttu poliitikast ning sellest, miks tema hinnangul diskrimineeriti Tallinna linnapeaks pürginud Urmas Sõõrumaad. Samuti arutles Otsa Ukraina sõja arengute üle ja selgitas, miks ta peab USA presidenti geeniuseks.

Suurettevõtja Jaanus Otsa rääkis saates ka Tallinna linnaplaneerimise suurimast pidurist, mille lahendamisega oleks pidanud linnaametnikud planeeringute kiirendamiseks alustama.