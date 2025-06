Tagasi 30.06.25, 14:45 Magasin maha siinsamas nina all toimetanud hea võimaluse Meie “oma” ettevõte on alates aasta algusest Toronto börsil üle 70% kallinenud. Põhjus missugune, et korraks teravama pilguga sellele otsa vaadata.

Foto: Liis Treimann

“Ma tõin endaga kaasa püsimagneti. Mitte lihtsalt mingi magneti – see on haruldaste muldmetallide püsimagnet. Selle valmistas Eestis Kanada ettevõte, kasutades Austraaliast pärit toorainet ja seda toetas ELi õiglase ülemineku fond... Ja kuhu see lõpuks jõuab? Saksa ja Prantsuse elektriautodesse ja tuulikutesse. See väike ese jutustab palju suurema loo – loo, mida me koos kirjutame.”