Tagasi 07.07.25, 17:06 Investeerimismäng jõudis finišisse – võitja pistis tasku kopsaka auhinna Juuniga lõppenud investor Toomase ja Swedbanki investeerimismängu parim portfell kasvas üle 64%. Võidu pani tasku ettevõtja ning Tallinna Tehnikaülikooli kaasaegse arhitektuuri professor Jaan Kuusemets.

Investor Toomase ja Swedbanki investeerimismängu auhinna teenis ära investorist ettevõtja ja Tallinna Tehnikaülikooli kaasaegse arhitektuuri professor Jaan Kuusemets. Palju õnne!

Foto: Foto: erakogu, kollaaž: Jelena Tsenno

“Üldiselt eelistan aktsiate ostmisel pigem pikka positsiooni ning sektoreid, mis mind ennast huvitavad, Investeerimismängus tundus, et selline lähenemine ei pruugi olla piisav,” rääkis mängu võitja Jaan Kuusemets . Tema sõnul oli pikkade positsoonide hoidmiseks mänguperiood liiga lühike.

Igapäevaselt arhitektina enda ettevõttes DAGOpen töötava Kuusemetsa võiduportfell “invest - jk” kasvas mänguperioodil 16 411 euroni ehk kokku 64,11%. Tema portfellis oli kiibitootjate Advanced Micro Devicesi ja Broadcomi aktsiate kõrval suur rõhk kaitsetööstuse esindajatel. Nii leiduski seal mängu lõpus veel Lockheed Martini, RTXi, Northrop Grummani, L3Harris Technologiesi ning Boeingu aktsiaid.

Mängu peaauhind oli 10 000 eurot, millele lisandus Mercedes-Benz GLB kasutusõigus aastaks ja NASDAQ MarketSite’i külastus New Yorgis.

Investor Toomase ja Swedbanki investeerimismäng kestis 3. veebruarist 30. juunini. Kokku osales mängus ligi 12 000 mängijat Algkapitaliks said mängijad 10 000 eurot virtuaalraha, millega sai investeerida valitud aktsiatesse, sh S&P 500 ja Balti börsi aktsiatesse. Võitjad selgusid portfelli väärtuse põhjal – kelle portfell oli sel perioodil enam kasvanud, sellest sai võitja. Peaauhind oli 10 000 eurot, luksusliku Mercedes-Benz GLB kasutusõigus aastaks koos tasuta kindlustuse ja hooldusega ning võimalus külastada NASDAQ MarketSite'i New Yorgis Times Square'il koos tasuta lendude ja majutusega. Teise koha võitja sai äriklassi edasi-tagasi lennupiletid kahele vabalt valitud airBalticu otselennu sihtkohta Tallinnast ning kolmanda koha preemia on Äripäev PRO aastane tasuta tellimus, investor Toomase Investeerimisklubi aastane tasuta liikmelisus ja 500 euro väärtuses Swedbanki Roburi fondide osakuid. Auhinnad antakse üle 11. juulil, InvesteerimisFestivali avapäeval Toosikannu puhkekeskuses toimuval pidulikul tseremoonial. Võidustrateegia Mäng sattus Kuusemetsa sõnul toimuma maailmamajanduse ja üldise geopoliitika seisukohalt väga turbulentsel ajal, kus iga nädal või päev võis tuua uue põrutava uudise. Turud on tema sõnul sel aastal olnud kuidagi eriti närvilised ning kõikunud pidevalt üles ja alla. Sellest tulenevalt on Kuusemetsa sõnul mängus ära tasunud lainetepõhine kauplemine. "Tuleb ära tabada järjekordse languse põhi ning siis uuesti väljuda tipu lähedal enne uut suuremat langust – ehk siis ei tasu liiga ahneks minna." Võitja sõnul töötaski mängus hästi nädala lõikes kauplemine (week trading), kus enne reede hommikut tasus hea tootlikkusega, aga volatiilsetest aktsiatest ennast välja tõmmata ning osta asemele aktsiad, mis on Trumpi säutsude, tariifide ja ka võimalike uute sõjaliste konfliktide suhtes vähem tundlikud, nagu näiteks kaitsetööstuse aktsiad. "Ka tavaolukorras võib tihtipeale täheldada seda, et pärast nädala sees toimunud suuremat tõusu võetakse reedeti osa kasumit välja ning aktsiad langevad enne börside sulgemist," tõdes Kuusemets. Lisaks avaldas Kuusemets, et kuna investeerimismängus jõustusid portfellis tehtud muudatused vaid üks kord ööpäevas, kell 10.00 hommikul, siis vahel tasus ära hommikuti vaadata ka seda, mis oli selleks hetkeks juba toimunud Aasia börsidel. "Aasia aktsiad ja uudised võivad teinekord anda vihje selle kohta, mis hakkab päeva jooksul toimuma ka Euroopa börsidel. Samas USA elab täiesti oma elu ning mõjutab ise kogu ülejäänud maailma, sh ka Aasiat," avaldas Kuusemets. Võitjal pea kümnend investeerimiskogemust Investeerimisega alustas Kuusemets 2016. aastal. Enda sõnul hakkas ta vaikselt aktsiatega tegelema, kui nägi tehnoloogiauudiste ja uute, veel arendamisjärgus olevate protsessorite testversioonide jõudlustestide tulemuste lekkimise põhjal olulist kasvupotentsiaali Ameerika kiibitootjal Advanced Micro Devices´i aktsiatel. Selleks ajaks oli Kuusemetsa sõnul ettevõte juba rohkem kui neli aastat täielikus madalseisus vaakunud.

Samal perioodil lisandusid investori portfelli vähehaaval ka Ameerika autotootja Tesla ja päikeseenergia tootmise süsteeme valmistava SolarCity aktsiaid.

“Läbi aastate olengi võimalusel ostnud ja vahel ka müünud valdavalt tehnoloogia-aktsiaid nagu AMD ja Nvidia ning viimastel aastatel lisaks ka Euroopa kaitsetööstuse aktsiaid nagu Rheinmetall ja SAAB,” lisas Kuusemets.

Mängus oli võimalik mõõtu võtta ka teiste tuntud investeerimismaastiku tegijatega. Teiste seas lõid mängus kaasa Riin Mäesalu, Kristi Saare, Lev Dolgatsjov, Kristjan Liivamägi, Marko Oolo, Sam Schmidt ehk säm, Rahakratt ja investor Toomas.

Foto: Liis Treimann

Rapsida polegi mõtet

Teise koha saavutas mängija nimega E_lisabet, kelle portfell nimega “T_r_y” kasvas 16 232 euroni ning kasvu oli ette näidata 62,32%. Selle mängijanime taga on juuli lõpus kaheksandat sünnipäeva tähistav Elisabet Rannala. Tema lõpetas sel kevadel Tallinna Kesklinna Põhikooli esimese klassi.

“Mingis mõttes oli see nagu pereettevõtmine, igaüks tegi oma portfelli,” rääkis isa Arno Rannala. Elisabeti isa sõnul oli mängu haaratud kõik pere viis liiget — lisaks veel abikaasa kahe portfelliga ning 13- ja 17aastased perepojad. Vanemate eesmärk oli läbi mängu õpetada lastele investeerimist ilma nii-öelda oma nahka turule viimata, kus lapsed saaksid kätt harjutada ja näha, kuidas asi päriselt käib.

“Meil need aktsiad olid kõigil enam-vähem samas kandis, aga erinevate osakaaludega,” rääkis pereisa Arno. Tema sõnul matkis Elisabet vanemate valikuid, kuid isa sõnul valis Elisabet ise portfelli protsentuaalsed osakaalud. “Elisabet liigutas oma portfelli kõige vähem ja sai meist kõigist parema tulemuse," nentis isa.

Kogu pere portfellid olid mängijate esiotsas: isa portfel jäi 7. kohale, vanem poeg sai 8. koha ning noorem poeg 13. koha. Pereema kasutas kahte portfelli ning üks tema portfellidest jäi 400. koha juurde, teine pisut kaugemale.

Pere peamine strateegia oli panustada tehisintellekti (AI) peale ning portfelli valiti nii riist- kui ka tarkvaraettevõtted, mis nende arust AI-st kõige rohkem võidavad. Elisabeti portfellis oli suurest seitsmikust Amazoni ja kiibitootja Nvidia aktsiaid, lisaks veel teinegi kiibitootja Micron Technology, tehnoloogiaettevõtte Palantiri ja andmekeskusteäris tegutseva Super Micro Computeri aktsiaid.

Nüüd saab Elisabet nautida teise koha auhinda — äriklassi edasi-tagasi lennupiletit kahele vabalt valitud airBalticu otselennu sihtkohta Tallinnast.

Isa Arno sõnul on kõikidel pereliikmetel olemas ka reaalelus oma aktsiaportfell. Tema ise on investeerimisega tegelenud ligi 30 aastat ning peab ennast pigem kinnisvarainvestoriks.

Sport ja investeerimine käsikäes

Kolmanda koha napsas endale Eesti koondise tippvõrkpallur Karli Allik . Tema kasutas mängus nime Ainar Talvistu ning portfell nimega “Ainar” kerkis mängu jooksul 16 078 euroni, kasvades 60,78%.

“Pean ausalt ütlema, et see tulemus tuli mulle endale suure üllatusena,” kommenteeris Allik oma mängutulemust. Enda sõnul on ta alati uskunud tehnoloogiasektorisse ning nüüd tõi see talle ka investeerimismängus edu.

“Mängu alguses sain hea stardipositsiooni tänu Palantirile,” ütles Allik. Tema portfellist leiab lisaks kiibitootjate Advanced Micro Devicesi, NXP Semiconductorsi ja Broadcomi aktsiaid ning Super Micro Computeri aktsiaid.

“Arvan, et edu tõi eelkõige pidev kursisolek päevakajaliste uudistega – näiteks Trumpi tollitariifimängud mõjutasid turgu tugevalt,” tõi Allik välja.

Tavaelus on Allikul peamised investeeringud kinnisvaras ning aktsiates.

Kuulsused, rahakaotajad ja kuulsad aktsiad

Kõige populaarsem aktsia mängus oli konkurentsitult Nvidia, millega sooritati mängu jooksul kokku 11 270 tehingut. Järgnesid Palantir 6354 tehinguga, Super Micro Computer 5917, Tesla 5320 ja Apple 5602 tehinguga.

Kõige väiksema portfelliga tuli mängust välja kasutaja Marek Saa. Tema portfell “Siit ta tuleb” lõpetas mängu 6863 euroga, portfellist kadus 31,37%. Kasutaja Henno Kelp lõpetas portfelliga “Henno Invest” 7043 euro juures. Rahakaotajate kolmanda koha mapsas kasutaja Indrek88 portfelliga“B-run Hilde Invest”, tema portfelli jäi vaid 7373 virtuaalset eurot.

Sellest seltskonnast võttis võidu aasta investor 2025 Lev Dolgatsjov. Tema osales mängus kahe portfelliga ning tema parim portfell “Most hated” kerkis mängu jooksul kolmandiku ning teine portfell “Kaitsetahe” viiendiku kõrgemale.

Üldiselt jäid finfluentserite portfellid ikkagi plusspoolele, vaid Kristjan Liivamäe teine portfell “Suur risk” kaotas algsummast pea 9%.