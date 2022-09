Riina Sikkut: ettevõtete toetusmeetmed saavad paika hiljemalt järgmisel nädalal

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut Foto: Raul Mee

Hiljemalt järgmisel nädalal pannakse koos eelarveotsutega paika, milliseid toetusi riik ettevõtjatele energiakriisiga toimetulekuks pakkuma hakkab, rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Sikkut rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Eesti jaoks on kõige tähtsam, et Euroopa tasandil lepitaks kokku näiteks elektri hinna lahtisidumine gaasi hinnast, kuna siseriiklikud meetmed ei pruugi ettevõtjatele väga suurt võitu tuua. Minister tõi välja, millised on variandid ettevõtete toetamiseks ja mida peab tema kõige mõistlikumaks.

