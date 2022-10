Spaaomanik selgitab, kuidas julges keset kärpekuuri avada uue äri

Spaaettevõtja Kalle Kuusik (vasakul) ja VKG suuromanik Margus Kangro Õismäe spordi- ja spaakeskuse avamisel. Foto: Andras Kralla

Õismäel uue spordi- ja spaakeskuse avanud Kalle Kuusiku sõnul vaatab ta oma teistes spaades praegu üle nii lahtiolekuaegu kui ka muid kulusid. Siiski usub ta, et keeruline aeg saab peagi läbi ning uus spaa tasub end ära.

“Ei pea olema väga suur šarlatan, et öelda, et kui juba pikka aega sajab, siis varsti hakkab päike paistma. Küll meil hakkab ka päike paistma ja energiahinnad lähevad mõistlikuks tagasi. Me saame ilusti hakkama,” sõnas Kuusik, kelle spaahotellide ketti kuuluvad ka näiteks Viimsi SPA, Grand Rose SPA ning Meresuu SPA.

