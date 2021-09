Spaaks moondunud pallimängukeskuse ehitus sipleb vaidlustes ja valmimine aina venib

Pallimängudekeskuse ümber tiirlevad jamad. Foto: Andras Kralla

Ärimees Kalle Kuusiku üheksa miljoni eurone saunadega rannaspordikompleks Õismäel ei saa õigeks ajaks valmis ning linn ähvardab projekti leppetrahvi või hoonestusõiguse ära võtmisega.

Küsimus ei ole pelgalt selles, et kõigepealt esimese omaniku käes venima jäänud ehitis on venimas ka järgmise käes, lisaprobleemi toob asjaolu, et algselt rannaspordikompleksiks kavandatud rajatis on vahepeal muundunud hoopis spaaks. Konkurendid on sellele reageerinud kohtukaebusega.

