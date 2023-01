Minister Riisalo: usun, et miinimumpalk tõuseb nelja aastaga tuhandest eurost kõrgemale

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo Foto: Liis Treimann

Reformierakondlasest sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul pole miinimumpalga tõstmise poliitiline lubadus vajalik, sest miinimumpalk tõuseb ilma selletagi, kinnitas ta saates „Poliitikute töölaud“.

Signe Riisalo sõnas, et tema hinnangul on miinimumpalga tõusu lubamine natuke nagu „isetäituv ennustus“. „Kui meil on praegu 725eurose miinimumpalga juures tuhande euroni 275 eurot minna, siis usun küll, et kui majanduses midagi väga drastilist ei muutu, oleme nelja aasta jooksul juba kõrgemal tasemel kui tuhat eurot,“ kinnitas Riisalo. Lisaks on tema sõnul säärase lubaduse puhul probleem selles, et kuna miinimumpalk lepitakse kokku kolme osapoole – tööandjate, ametiühingute ja riigi vahel, on säärane poliitiline lubadus kohatu.

