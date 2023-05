Artikkel

Uus Eesti pank: konkurendid hülgasid väikeettevõtja

Uue panga Finora üks kaasasutaja on Andrus Alber. Foto: Andres Haabu

“Püüame täita seda tühimikku, mis turul on,” ütles Finora panga juht ja kaasasutaja Andrus Alber, tõdedes, et väikeettevõtete rahastamine on praegu pigem keeruline, kuna turul domineerivad üksikud suuremad pangad, kes pole väikeettevõtetest huvitatud.

Väikeäride jaoks ei tee olukorda lihtsamaks ka see, et uued pangad keskenduvad pigem tarbijakrediidile, samas kui ettevõtete endi huvi laenu võtmise vastu on Alberi kinnitusel endiselt olemas ja ka eelmise aasta sügisel olnud suurem pessimism on nüüdseks kadunud.