Saunamaja või aiamaja ostmine: mida silmas pidada? Eestlaste armastus sauna ja oma aia vastu on osa meie eluviisist. Ent kui on aeg soetada saunamaja või aiamaja, tekib rohkelt küsimusi: millist materjali eelistada, kui paks peaks olema sein, kas tellida koos paigaldusega või ehitada ise? Just neile küsimustele aitab vastuseid leida TimbersBliss OÜ esindaja Aleksei Mihhailov, kelle esialgsest saunaehitamise hobist sai alguse rahvusvaheline äri.

„Tegutseme aastast 2012, aga alguse sai see kõik tegelikult juhuslikult. Mul oli üks Soome tuttav, kes hakkas meie saunade vastu huvi tundma – tegin esimese proovitöö ja ühel hetkel kutsus ta mind juba Soome messile. Sealt saigi meie sauna- ja aiamajakeste ettevõte hoo sisse. Esimesed aastad olid väga head,“ meenutab Mihhailov. TimbersBlissil on kliente nii Eestist, Soomest, Rootsist kui ka Poolast. Klientide seas on nii erakliendid kui ettevõtted, kelle vajadused on mitmekesised ja kes soovivad paindlikke lahendusi – just nagu TimbersBliss pakub.

Kas tellida valmis saun või ehitada ise?

Sauna ostmisel peaks esimese asjana läbi mõtlema, kui palju on endal oskust ja tahtmist saunaehitamises kaasa lüüa: kas osta otsast lõpuni valmislahendus või pigem eelistada isetegemist. „Mõni klient tahab ainult tünnisauna korpust ja ehitab sisu ise. Mõni tahab kõike alates vundamendikivide ladumisest kuni kerise ja korstna paigaldamiseni. Sel juhul meie töötajad tulevad ja teevadki kogu töö kliendile valmis. Teeme tellimusi nii kliendi jooniste järgi, ent samuti on meie kodulehelt võimalik valida standardne mudel, mille puhul loomulikult saab samuti seinu liigutada või aknaid lisada,” kirjeldab Mihhailov. „Klientide soovid on erinevad ja iga tellimus on isikupärane.”

Materjalide osas eelistab TimbersBliss kvaliteeti odavale efektsusele. Näiteks aiamajade puhul on nende standard seinapaksus 44 mm, mis tagab parema soojapidavuse ja tugevuse võrreldes õhemate lahendustega. „Meie eelis on nii kvaliteet kui ka hind. Kasutame näiteks aiamajade puhul kuusepuitu, mis on vastupidavam kui mänd, kuna kuusel on nii-öelda kinnised rakud. Mänd sobib siis, kui seda vastavalt töödelda. Ja kui tegemist on termotöödeldud puiduga, siis sobivad mõlemad.”

Kui varem osteti aiamaja pigem tööriistade või muruniiduki hoiustamiseks, siis nüüd nähakse selles võimalust luua endale aeda näiteks kodukontor, külalistemaja või hubane puhkenurk. Siin tuleb mängu nii ruumi planeering kui ka materjalide vastupidavus. Aiamaju TimbersBliss lattu ette ei tooda ning seega saab olla kindel, et iga tellimus on personaalselt läbi mõeldud. Mihhailov julgustab kliente alati pigem rohkem küsima: mis võimalused on, mis on tehniliselt mõistlik ja mis tuleb visuaalselt kena.

Personaalsus loeb

Peegeldades oma kogemust klientidega, toob Mihhailov esile veel ühe olulise aspekti – usaldus ja ausus. „Sageli on nii, et keegi helistab ja küsib luba tulla saunu vaatama. Nad vaatavad ringi, mõtlevad, külastavad ka konkurente ja siis helistavad juba nädala lõpus uuesti, et tellivad ikkagi meie oma. Sest neile meeldib, et meie saun tundub massiivsem ja väärtust lisavad ka pakettaknad. Ja seejärel tulevad juba nende naabrid tellimust esitama, sest ka neile meeldivad meie saunad!”

Ta lisab, et kuigi tänapäeval saab sauna- või aiamaja osta ka lihtsalt kodulehe kaudu, on alati hea, kui klient võtab aega ja tuleb kohapeale. TimbersBlissil on hoovil olemas näidised, tänu millele saab igaüks ise oma silmaga näha ja tunnetada, milline on materjal ning millised on konkreetse majakese proportsioonid.

Olgu tegu kodusauna või aia elamismugavuse laiendamisega, oluline on valida usaldusväärne tootja, kes ei paku ainult toodet, vaid ka nõu ja tuge kogu protsessi vältel. TimbersBlissi lähenemine on lihtne ning ettevõtte juht julgustab kliente küsima julgelt kõike, mis huvitab. Aus ja nõuandlik suhtumine on kvaliteedi kõrval teine oluline põhjus, miks nende tooted jõuavad järjest rohkematesse aedadesse Eestis ning üle Euroopa.

Kui oled mõelnud saunamaja või aiamaja soetamisele, tasub ühendust võtta TimbersBlissiga – võib-olla on just neil olemas lahendus, millest sa veel ei teadnudki, et seda vajad!