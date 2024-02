Saated

Robotid murravad koolitustesse: AI jälgib videotunnis takerdumiskohti

Anni Sild, Katre Savi ja Julia Jolkin. Foto: Andres Laanem

Tehnilised lahendused aitavad korduvaid ülesandeid lihtsa vaevaga ära hoida, toota uut sisu kulusäästlikult, aga ka jälgida õppijate edusamme – näiteks kogub AI infot, millal on õppijatel olnud raske, nad on video kinni pannud, pausi pidanud või hoopiski tagasi kerinud. Koolitajale on see oluline info, mis aitab õppimist paremaks teha, selgub saatest “Õppetund”.

Kuidas luua õpitee, mis arvestab õppijate erineva võimekuse, erinevate ootuste ja vajadustega, aitab säilitada õppija motivatsiooni, pakub mängulisi elemente ja väärtuslikku interaktsiooni kaasõppijatega ning võimaldab efektiivselt kohandada õppesisu õppija vajadustest lähtuvalt.

Külalisteks on BCS Koolitus tegevjuht Anni Sild ja värbamisagentuuri IT Talent asutaja ja juht Julia Jolkin. Räägime BCS Koolituse veebiplatvormist Skillaby, mis aitab lihtsustada ja automatiseerida töötajate sisseelamise koolitusprogramme, ning IT Talendi värbajate akadeemiast, kus IT värbajatele vajalikud oskused – produktiivsus, tehisintellekt ja automatiseerimine – antakse edasi parimat õpikogemust silmas pidades.

Saatejuht on Katre Savi.