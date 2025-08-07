Valitsuse liikmed ootavad tervisekassa juhi vahetust

Peaminister Kristen Michal ja välisminister Margus Tsahkna leiavad, et tervisekassa suvepäevade toimumine peaks olema piisav põhjus, et tervisekassa juht välja vahetada.
- Margus Tsahkna meenutas, et 2008. aastal loobusid haigekassa nõukogu liikmed oma tasudest.
- Foto: Liis Treimann
“Mina leian, et ta peab tagasi astuma, aga see ei ole minu otsus, ei ole valitsuse otsus, see on nõukogu otsus, kuhu kuulub lisaks kahele valitsuse esindajale veel neli liiget,” ütles Michal valitsuse pressikonverentsil Äripäevale.
