  07.08.25, 08:26

Merko müügitulust kadus kolmandik ning langes ka kasum

Ehitusettevõtte Merko Ehituse teise kvartali müügitulu oli 83 miljonit eurot ja puhaskasum 11,2 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vastavalt 32,5% ja 14,5% madalamad. Tulemustele andis olulise panuse kinnisvaraarenduse valdkond, mille osakaal nii müügitulus kui ka kasumis kasvas.
Hoolimata keerulisest ja konkurentsitihedast ehitusturust sõlmis Merko teises kvartalis märkimisväärseid lepinguid, märgib ettevõte. Teostamata tööde jääk ületab aastatagust taset.
  Hoolimata keerulisest ja konkurentsitihedast ehitusturust sõlmis Merko teises kvartalis märkimisväärseid lepinguid, märgib ettevõte. Teostamata tööde jääk ületab aastatagust taset.
  • Foto: Andras Kralla
Merko Ehituse juhtkonna sõnul olid teise kvartali tulemused ootuspärased ning turul olulisi muutusi ei toimunud. Kuigi üldine ehitusturg on kontserni koduturgudel jätkuvalt madalseisus ja tiheda konkurentsiga, paistis positiivselt silma kinnisvaraarendus.
