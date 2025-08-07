Tagasi 07.08.25, 13:57 Eesti teadlaste idufirma kaasas kuuekohalise summa Eestis teadlaste idufirma MuRayTech, mis arendab tehislikul müüonkiirgusel põhinevat tehnoloogiat, kaasas hiljuti oma esimese investeeringu. “Täpseid numbreid veel ei avalikusta, aga tegemist on kuuekohalise summaga,” ütles kaasasutaja Andi Hektor.

Teadlased Andi Hektor (vasakul) ja Kristjan Põder.

Foto: Erakogu

Andi Hektor rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et müüonkiirgus võimaldab vaadata ohutult ja väga täpselt näiteks metalli või muude materjalide sisse. Sellest tehnoloogiast võib tulevikus kasu olla nii tööstuses kui ka meditsiinis.

MuRayTech on välja kasvanud Eesti süvatehnoloogiaettevõttest GScan . Viimane kasutab looduslikku müüonkiirgust näiteks kriitilise taristu ja kaubakonteinerite läbivalgustamiseks.

Ettevõte teeb tihedat koostööd Cambridge’i ülikooliga, et tuua arendusse meditsiinitehnoloogia talente ja tugevdada tegevust Ühendkuningriigis. Teine kaasasutaja, teadlane Kristjan Põder , juhib laserplasmakiirendite rakenduste töörühma Hamburgis DESY teaduskeskuses, asudes otse MuRayTechi tulevaste klientide – näiteks Airbusi, Philipsi, Rheinmetalli ja Siemensi – naabruses.

“Meie juhtinvestor on Nordic Science Investments, mille peakontor asub Helsingis. Lisaks tuli pardale üks Šveitsi taustaga investor, kellel on kogemus osakestefüüsika, tuuma- ja meditsiinitehnoloogia valdkonnas,” lisas Hektor.

Intervjuus tuli juttu ka sellest, kuidas teadlased ettevõtte lõid ning millised on järgmised sammud arenduses ja investeeringute kaasamises.

Küsis Janno Riispapp.