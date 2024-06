Raadiohitid: Tallinki aktsionäri muljed, ühisrahastus ning mudas kindlustunne

3,5 miljoni Tallink Grupi aktsia omanik Timo Majuri kinnitas, et tema Infortari pakkumist vastu ei võta ning ühtegi aktsiat maha ei müü. Foto: Andras Kralla

Sel nädalal pakkusid kuulajatele enim huvi Infortari vabatahtlik ülevõtmispakkumine, riskid ühisrahastuses ning Eesti elanike erakordselt madal tarbijakindlustunne.

Infortari pakkumine pani Tallinki aktsionäri otse-eetris vanduma

“Mida v***u,” põrutas Tallinki väikeaktsionär Timo Majuri Infortari vabatahtliku ülevõtmispakkumise peale.

3,5 miljoni Tallink Grupi aktsia omanik Majuri kinnitas, et tema Infortari pakkumist vastu ei võta ning ühtegi aktsiat maha ei müü.

Lisaks spekuleeris Majuri, miks Infortar sellise pakkumise üldse teeb, kuidas oleks võimalik Tallinki aktsia hinda kõigutada ning mida arvatakse Infortari liigutusest Soome börsil.

Kristjan Liivamägi: ühisrahastuses riskid kõrgemalt kui üksikaktsiatesse investeerides

„Investor Toomase tunnis“ arutlesid majandusteadlane Kristjan Liivamägi ja Rahafoorumi blogi eestvedaja Taavi Pertman ühisrahastusse investeerimise võlude ja valude üle.

„Parim kaitse investorile on oma peaga mõtlemine,“ tõdes Kristjan Liivamägi ühisrahastuse vahendusel investeerimisest rääkides.

Saates analüüsitakse, kuidas on majanduslanguse tingimustes ühisrahastusportaalid investoritele tulu teenimisega hakkama saanud, arutleti, kui jätkusuutlik on üldse ühisrahastuse ärimudel, ja püüti lahti harutada, miks ühisrahastus on oma hea maine investorite silmis kaotanud.

Tagasi 1990ndates: kindlustunne vajus aastaga erakordselt madalale

Redgate Wealthi investeerimise valdkonnajuht Peeter Koppel ja Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina avaldasid “Kuuma tooli” saates, et erinevalt naaberriikidest on Eestis inimeste kindlustunne kardinaalselt teistsugune.

Koppel lisas, et tarbija usaldus on olnud kohati väga madal ning langenud 1990ndate keskpaiga tasemele. „See ei ole mitte kuidagi õigustatud, et ta sinna langenud on,“ sõnas Koppel. Ta lisas, et me elame täna drastiliselt paremini kui tol ajal ning ka jätkame oluliselt paremini elamist.

Hanschmidt: põgenevale investorile suurt preemiat maksma ei pea

Infortari vabatahtlikku Tallinki aktsiate ülevõtmispakkumist selgitas Äripäeva raadiole ka Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt. Ta nentis, et Infortari ülevõtmispakkumise eesmärk on välja osta kõhklevad aktsionärid.

Tema kinnitusel on Lääne investorid soovinud mõnest investeeringust kiiresti ja soodsalt lahkuda, mistõttu tundub praegu õige aeg teha aktsionäridele vabatahtlik pakkumine siit piirkonnast väljumiseks.

Hanschmidt leidis, et väljumisvõimalust võiksid kasutada eelkõige välisinvestorid, kes hindavad geopoliitilist riski kõrgeks.

Ametist lahkuv Kusti Salm: asjatu on kurjustada, kui õigel ajal oled loobunud vastu hakkamisest

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm teatas hiljuti ametikohalt lahkumisest. Mais toimunud Pärnu juhtimiskonverentsil rääkis Salm varasematest Eesti julgeolekus tehtud vigadest.

Viimaseid kuid kantsleri ametit pidav Salm tõi näiteid nii lähiminevikust kui ka eelmise sajandi esimeses pooles juhtunud sündmustest.