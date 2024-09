Tagasi 26.09.24, 09:48 Pärnits: Anderson ja Vendelin tahavad Ülemiste linnaku ehituses kaasa rääkida Ettevõtjad Anders Anderson ja Ivar Vendelin soovivad Ülemiste linnaku ehituses jätkuvalt kaasa rääkida, tõdes Ülemiste linnaku ehituse üks eestvedaja Sten Pärnits.

Ülemiste ehitus. Foto: Andras Kralla

Pärnits tõi hommikuprogrammis välja, et Anderson ja Vendelin on omanikud ja midagi igapäevaselt Ülemiste linnakus opereerida ei soovi. Küll on neil Pärnitsa sõnul olemas tootlussoovid.

Pärnitsa hinnangul on üle poole Ülemiste linnaku maa-alast veel täis ehitamata.

Juttu tuli ka täna avatavast uuest Ülemiste linnaku Tervisemajast.

Intervjueeris Ken Rohelaan.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun