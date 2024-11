Tagasi 19.11.24, 11:30 Hobiinvestor skoorib börsil: viie aastaga 100% tootlust Sporditoimetaja ja -reporter Aet Süvari on aastate jooksul investorina teinud mitmeid õigeid panuseid, mis on üksikutele kõrbejatele vaatamata tema portfelli viie aastaga kahekordistanud.

ERR-i sporditoimetuse ajakirjanik Aet Süvari avab, millise aktsiaga ta kõrbes ja millistesse sektoritesse pikas perspektiivis usub. Foto: Andras Kralla

Nii on näiteks bitcoini teinud Süvari portfellis viiekordse tõusu, kuid õnnestumisi on teisigi. “Mul õnnestus üsna õigel ajal hüpata Nvidia rongile. Nvidia on tõesti praegu väga kenasti sisse toonud. Samuti mingi aja eest ma ostsin Microsofti, mis on ka väikeses plussis,” kirjeldas Süvari Äripäeva raadio hommikuprogrammis.