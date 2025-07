Tagasi ST 18.07.25, 10:44 Rivest: usaldusväärne IT-tugi aitab meil kasvada ja efektiivsust tõsta Eesti ehitus- ja montaažitööde ettevõte Rivest on viimastel aastatel teinud olulise sammu edasi: kui varem tegelesid nad peamiselt montaazitöödega, on ettevõte nüüd laienenud ka peatöövõtjate hulka ning laiendanud tegevust Skandinaaviasse. Selle kasvuga kaasnes vajadus paindliku ja töökindla IT-tugiteenuse järele, mis toetaks mitme asukohaga meeskonda ja võimaldaks ettevõttel keskenduda oma põhitegevusele.

Rivesti tegevjuht Rauno Loonurm.

Foto: Riin Nurk

Rivesti tegevjuhi Rauno Loonurme sõnul töötab ettevõttes täna 32 inimest, kellest suur osa tegutseb Pärnu ja Paide kontorites. Meeskonnas on väga erineva profiiliga spetsialiste, alates projekti- ja objektijuhtidest kuni raamatupidamiseni, kelle igapäevatöö eeldab stabiilset ja turvalist IT-tugisüsteemi. Varasemalt jäid IT-seadmete haldusega seotud ülesanded tiimi enda õlgadele, kuid see muutus ajakulukaks ning takistas põhitegevuse sujuvat toimimist.

. "Kuna meie ettevõttes puudus IT-spetsialisti ametikoht ja tegelikult ei olekski meil talle igapäevaselt piisavalt ülesandeid, siis sai selgeks, et on aeg leida usaldusväärne IT-partner,“ rääkis Loonurm. Soovitus Telia poole pöörduda saadi endiselt töökaaslaselt, kuid olulist rolli mängis ka Telia pikaajaline kogemus ning üle-eestiline IT-spetsialistide võrgustik. Seetõttu otsustati proovida Telia Arvutitöökohtade halduse teenust

„Arvutitöökohtade haldusteenus tähendab seda, et kõik meie töökohaseadmed on Telia poolt keskselt hallatud, alates kasutajaõiguste, e-posti ja printimise seadistamisest kuni automaatsete süsteemi- ja tarkvarauuendusteni. Samuti aitab Telia seadistada M365 pilveteenuseid – luuakse kasutajakontod, määratakse õiged grupid ja litsentsid," rääkis Rivesti personali- ja turundusjuht Kristi Saar. Ta lisas, et kui mõni probleem tekib, lahendatakse see enamasti kiiresti kaughalduse teel, aga vajadusel tuleb spetsialist ka kohale kontorisse.

Rohkem kui 37 000 hallatud arvutitöökohta

Telia töökohateenuste osakonna juht Rudolf Purge sõnul on arvutitöökohtade haldus ettevõtete seas järjest populaarsemaks muutuv teenus, millega kindlustatakse, et kõik töötajate kasutuses olevad seadmed töötavad laitmatult ning probleemide ilmnemisel ei pea ise lahendust otsima hakkama.

„Telia hallata on üle 37 000 arvutitöökoha üle Eesti ning igapäevaselt tegeleme ligikaudu 4000 kliendipöördumisega, mis puudutavad seadmete või süsteemide tõrkeid. Umbes 80% neist suudame lahendada kaughalduse teel,“ rääkis Purge. Ta lisas, et teenuse põhieesmärk on tagada IT-süsteemide turvalisus, jõudlus ja sujuv toimimine.

„Kuna teenusepakkujana oleme selle numbri vaates Eesti suurim, on meil ka kõige rohkem aastatepikkust kumulatiivset kogemust ja teadmisi klientide teenindamisel kõikvõimalikest valdkondadest – ehitus, arendus, tootmine, meditsiin, advokaadibürood, kõikvõimalikud teenindusettevõtted jne,“ märkis ta.

Foto: GRETE MÄE

Digitaalse töövõimekuse poolest on Telia teenus Rivesti jaoks eriti oluline, kuna nende objektid asuvad laialdaselt üle Eesti ning ka Skandinaavias. Töötajate jaoks tähendab see võimalust töötada asukohavabalt, olgu siis kontoris, kodus või ehitusplatsil.

“Usaldusväärse IT-partneri kaasamine annab meile kindlustunde, et probleemid saavad kiiresti lahendatud, tihti juba ühe-kahe päevaga,” tõi Saar välja. “Kui esmalt Telia poole pöördusime, siis olid meil pikalt lahendamate e-posti probleemid, kuid need tehti korda operatiivselt ja sellest ajast pole olnud ühtegi lahendamata küsimust,” lisas ta.

"Meie jaoks on oluline, et klienditugi oleks olemas ja info liiguks sujuvalt. Üks hea lahendus, mida soovime veel rohkem kasutusele võtta, on Telia iseteeninduskeskkond – olen kolleege sinna juba suunanud, aga harjumine võtab veidi aega," nentis Rivesti personali- ja turundusjuht.

"Rivestis hindame väga kvaliteeti ja kliendikesksust. Tõrgeteta toimiv IT-süsteem tagab selle, et saame oma klientide jaoks alati olemas olla."