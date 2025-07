Tagasi 25.07.25, 14:00 Hanschmidt pikaaegsest edust: liitintressi efekt on nagu kaheksas maailmaime Suurettevõtja ja börsifirma Infortar juhatuse esimehe Ain Hanschmidti sõnul on ettevõtte suur ja pikaaegne laienemine olnud nn liitintressi efekt. „See on nagu kaheksas maailmaime – teed aastaid tööd ja siis järsku hakkavad tulemused tulema,“ räägib Hanschmidt.

Infortari senisest edust hoolimata on Ain Hanschmidt kindel, et tema kui suurettevõtja parimad ajad on veel alles ees. Võrdluseks toob ta Warren Buffeti. “Üle 90% rahast on ta teeninud pärast 65. eluaastat,“ rääkis Hanschmidt.

Foto: Raul Mee

Infortar il on 110 ettevõtet ja 6000 töötajat. Ühtlasi tegutseb Infortar täna seitsmel välisturul, muu hulgas omatakse litsentse Saksamaal. „Meil oli Soomes 2020. aastaks juba 50% gaasimüügituru osa. See ei juhtunud üleöö – töö algas juba 2016. aastal,“ meenutab Hanschmidt. Esmalt Läti, siis Leedu, edasi Soome ja lõpuks Poola, kusjuures iga turg nõudis oma aja, oma strateegia ja kannatlikkuse. Poolas kulus näiteks poolteist aastat ainuüksi litsentsi saamiseks.

Hanschmidt ei vali juhte niivõrd individuaalselt, kuivõrd keskendub meeskonna loomisele. Oluline on, et inimesel silm säraks ja ta tahaks ka ise kasvada ning areneda. "Tore oleks, kui ta oleks ka targem kui mina selles valdkonnas," räägib Hanschmidt värbamisprotsessist.

Infortari senisest edust hoolimata on Hanschmidt aga kindel, et tema kui suurettevõtja parimad ajad on veel alles ees. Ta toob võrdluseks maailma ühe tuntuima ärimehe ja investori Warren Buffetti. „Kui Buffett oleks 65aastaselt oma äriga lõpetanud, oleks ta teeninud 5 miljardit. Tänaseks on ta teeninud 80 miljardit. Üle 90% rahast on ta teeninud pärast 65. eluaastat,“ rääkis Hanschmidt.

Millised rõõmud ja valud Infortari brändi ülesehitamisega kaasas on käinud, kuuleb saatest "Kiired ja vihased". Ain Hanschmidt iga vestles Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

