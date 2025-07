Tagasi 25.07.25, 15:56 LHV nõuab rahapesu andmebüroolt pea 250 miljonit eurot LHV Pank esitas rahapesu andmebüroole (RAB) leppetrahvinõude summas 247,5 miljonit eurot – põhjuseks on RABi seadusevastane ligipääs LHV klientide kontodele.

LHV Pank juhatuse esimees Kadri Kiisel ütles, et avalikkuses levitatud väited justkui reguleeriksid pangad ise infopäringutele vastamist, on eksitavad.

Foto: Andras Kralla

Skandaal sai hoo sisse 1. juulil, kui õiguskantsler Ülle Madise avaldas, et RAB on rikkunud seadust, kasutades täitmisregistrit, et saada juurdepääs andmetele, millele puudus bürool volitus.