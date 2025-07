Üle saja kontserdi aastas ja miljonid vaatamised: kuidas pere lõi pissipotist ja hambapesust lauldes eduka äri

“Äri- ja peresuhted on nii läbi põimunud, et mul ei ole valemit, kuidas neid lahus hoida, aga ma usun, et see on hoopis eelis ja annab võimaluse kriisides operatiivselt tegutseda,” jagab Eesti Pereettevõtjate liidu president ja pereettevõtte Juustukuningad kaasasutaja Merit Miller.