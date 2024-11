Tagasi 20.11.24, 13:09 Inseneribüroode TOPi ettevõte: „Kasumi kasv tuli rumalate otsuste vähendamisest“ Alari Arro, kes on üks Inseneribüroo Arro & Agasild asutajatest, rääkis, kuidas nad koroonaaja lõpus võtsid „igaks juhuks“ projekteerimisse ühe suure korterelamute projekti. „Arvasime, et kui suur see kahjum ikka olla saab, 20 000–30 000 võib-olla tuleb peale maksta,“ kirjeldas ta toonast arutluskäiku. Tegelikkuses kulus palju töötunde ning peale tuli maksta 150 000–160 000 eurot.

Alari Arro, Inseneribüroo Arro & Agasild asutaja. Foto: Äripäev

Arro ütleb, et pärast seda on nad muutunud palju paremaks, sest neil on väga hea asutusesisene statistika: ettevõte loeb igat töötundi ja teab täpselt, mida tehakse. Mõni aasta tagasi nad veel uskusid klienti, kes ütles, et tal on odavam hinnapakkumine, et keegi teine suudab selle töö oluliselt odavamalt teha. Täna usuvad nad ainult iseenda näitajaid. „Sellest on tulnud ka viimaste aastate kasumi tõus, et me teeme rumalaid otsuseid oluliselt vähem,“ ütles ta.