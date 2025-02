Tervisekassa on suutnud eelarvele nii mõnegi plaastri peale panna, kuid kui olukord ei muutu, pole kahe aasta pärast piisavalt vahendeid, et aasta lõpuni välja tulla, ütles Tervisekassa juht Rain Laane. “Minu kümneaastane ametiaeg lõpeb sügisel 2027 ja siis on rahval süüdlane olemas.”