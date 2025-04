Tagasi 14.04.25, 10:39 Lightyeari järeldused: raha voolab Euroopa turgudele Alates aasta algusest ja eelkõige viimastel nädalatel on investorite huvi Euroopa aktsiate vastu märkimisväärselt suurenenud, rääkis Lightyeari Euroopa operatsioonide juhi Andres Kitter.

Lightyeari Euroopa operatsioonide juhi Andres Kitter

Foto: Liis Treimann

“Euroopa aktsiatesse ja väärtpaberitesse üldse on investeerimine sel aastal proportsionaalselt kasvanud meil neli korda. Ehk see on väga oluline kasv,” kirjeldas Kitter Äripäeva raadio hommikuprogrammis Lightyeari klientide käitumismustreid.

Intervjuus tõi Kitter välja, milliste sektorite vastu investorid kõige enam huvi tunnevad ja kuidas erineb Ida-Euroopa ja läänepoolsete riikide investorite käitumine. Samuti arutles ta viimaste nädalate aktsiaturgude raputuste ja selle üle, miks on tormilistel nädalatel rohkem uusi investoreid lisanduma hakanud. Juttu tuli ka Lightyeari käekäigust ja plaanidest ning Kitteri enda investeeringutest.

Küsis Linda Eensaar.