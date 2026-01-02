Äripäev eetris: Eesti alanud aasta võlu ja valu sõltub USA börsiindeksitest
Eesti ettevõtjad peavad hoidma pöialt, et USA börsidel tuleks tõusuaasta, sest vastupidisel korral toimuvad muutused, mis löövad valusalt ka Eesti majandust ning julgeolekut, tõdesid ajakirjanikud Neeme Korv, Juhan Lang ja Aivar Hundimägi.
Vale on raskel ajal makse tõsta, pahandab Oleg Gross. Raul Kirjaneni sõnul pole poliitikud aga juba aastaid ettevõtjaid kuulanud ja see on viinud usalduskriisini. Kindlasti ei tule lihtne aasta, prognoosib Urmas Sõõrumaa.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?