Osta või müüa? Tippjuhi lahkumine võib olla investorile kasulik signaal

Madis Toomsalult juulikuus ameti üle võttev Mihkel Torim oli tööpakkumisest üllatunud, kuid tõdes, et mõtles ennast ka ise välja pakkuda. Torim on tehnoloogiahuviline ja on LHV asutaja Rain Lõhmusega vestelnud tehisintellektist ja sellest, kuidas selle võimalusi ära kasutada.