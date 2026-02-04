04.02.26, 12:48 Sandra Mikli: riik vajab suurinvesteeringute projektijuhte Teised riigid kiirendavad suurinvesteeringute tegemist, millest Eestis jääb vajaka, kuid seda saaks lahendada projektijuhtide loomisega, ütles Sandra Mikli Soraineni advokaadibüroost.

Mullu septembris Narvas avati pidulikult Kanada ettevõtte Neo Performance Materials haruldaste muldmetallide püsimagnetite tehas. Selliste suurinvesteeringute saamiseks tuleks protsessi kiirendada, ütles Sandra Mikli Äripäeva raadios.

Nõunik ja vandeadvokaat Sandra Mikli, kes juhtis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel õigusanalüüsi koostanud meeskonda, märkis, Eesti võiks projektijuhtide kasutamisega võtta eeskuju Saksamaast. Tema sõnul ei piira sellist lähenemist miski ka praegu. "Seaduse järgi ei ole selleks vajaka mingeid volitusi," märkis ta.

Soraineni koostatud analüüsi järgi ei seisne Eesti probleem niivõrd seaduste puudumises, vaid menetluste killustatuses ja ajakulus. Reeglid on olemas, kuid nende rakendamine võtab sageli aastaid, mis omakorda muudab Eesti vähem atraktiivseks investeeringute tegemise asukohaks võrreldes teiste Euroopa riikidega.

Mikli sõnul võiks projektijuht, kes haldab protsessi, järgib tähtaegu ja suhtleb eri osapooltega, olla ka praegu igas kohalikus omavalitsuses, näiteks tuulikute planeeringutes.

Sandra Miklit intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.