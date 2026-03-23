Asekantsler Xenia Joost: Eesti majanduse kasutamata potentsiaal peitub kultuuritööstuses
Eesti kultuurist räägitakse pahatihti pelgalt virelevast ja toetustest elatuvast valdkonnast, kuid ta võiks olla Eesti majanduse järgmine suur vedur, leiab kultuuriministeeriumi loomingu asekantsler Xenia Joost.
Viga hasartmänguseaduses tekkis rahandusministeeriumis ja see võib tähendada kahe miljoni euro suurust auku. Mitu kasiinoäri kavatseb vea parandamiseni maksu tasuda, kuigi pole teada, kuidas seda täpselt teha.
Vaid riigieelarvega seotud kultuuri rahastusmudel on tupiktee. Erasektori panust saaks suurendada, kui käima lükata institutsionaliseeritud filantroopia programm, kirjutab juhtimiskonsultant ja väärtusahelate uurija Birgit Linnamäe arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud töös.