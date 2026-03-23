LHV analüütik: Hormuzi väina suletus lööb ka tehisaru toimimist ja suure seitsmiku aktsiaid

Triinu Tapver
rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et muude oluliste komponentide raskem kättesaadavus tähendab ka tehisaru toimimise raskendamist. Samuti ulatub mõju näiteks Nvidia kiipidele.
Tapveri hinnangul teeb Hormuzi väina suletus halvemaks ka niinimetatud suure seitsmiku aktsiate väljavaate. Suure seitsmiku moodustavad Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ja Tesla.
Lisaks selgitas Tapver lähemalt, miks kulla hind on viimasel ajal langenud järsult ning milliseks hindab ta poliitikute mõju kütuseturule sekkumisel.