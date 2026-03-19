Lähis-Ida kriis muutis Eesti investorite valikuid

Viimase ligi kolme nädala jooksul on Eesti investorid olulisel määral muutnud oma investeerimisotsuseid: turuga ujutakse vastuvoolu Soome kütusefirma Neste aktsia tehingutes ning raha usaldatakse kaitsetööstustele.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.