Tagasi Juhan Lang naftarallist: energiasektor pakub praegu kauplejale kiiret võimalust Nafta hinnatõus Lähis-Ida konflikti tõttu on viinud energiasektori aktsiad tõusule, kuid tegu võib olla lühiajalise võimalusega, millel on habras põhi, rääkis Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang. Hommikuprogramm

Lang selgitas, et hinnatõusu veab pakkumispoolne šokk, mitte majanduse tugevus. Sellises keskkonnas on enim võitnud naftatootjad nagu Equinor ja Petrobras.

“Ajalugu on jällegi näidanud ka seda, et ega need naftahinnad taevasse ei jää, et lihtsalt tarbijatel ei ole raha neid lõpuks osta,“ ütles Lang.

Tema sõnul kipuvad geopoliitiliste pingete taandudes kukkuma ka aktsiahinnad, sageli isegi kiiremini kui nafta hind ise. “Eranditult kümnel juhul kümnest, kui see šokk läbi sai, siis aktsiahind tuli alla tavaliselt kiiremini, kui seda tegi naftahind,“ märkis ta.