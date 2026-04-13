Juhan Lang naftarallist: energiasektor pakub praegu kauplejale kiiret võimalust
Nafta hinnatõus Lähis-Ida konflikti tõttu on viinud energiasektori aktsiad tõusule, kuid tegu võib olla lühiajalise võimalusega, millel on habras põhi, rääkis Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.
Äripäeva börsiajakirjanik Juhan Lang Investor Toomase konverentsil.
Foto: Raul Mee
Lang selgitas, et hinnatõusu veab pakkumispoolne šokk, mitte majanduse tugevus. Sellises keskkonnas on enim võitnud naftatootjad nagu Equinor ja Petrobras.
“Ajalugu on jällegi näidanud ka seda, et ega need naftahinnad taevasse ei jää, et lihtsalt tarbijatel ei ole raha neid lõpuks osta,“ ütles Lang.
Tema sõnul kipuvad geopoliitiliste pingete taandudes kukkuma ka aktsiahinnad, sageli isegi kiiremini kui nafta hind ise. “Eranditult kümnel juhul kümnest, kui see šokk läbi sai, siis aktsiahind tuli alla tavaliselt kiiremini, kui seda tegi naftahind,“ märkis ta.
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Seetõttu näeb Lang praegust olukorda pigem aktiivse kaupleja võimalusena. “Pigem kauplejale selline kiire võimalus praegu,“ kirjeldas ta.
Pika vaatega investorid on tema sõnul ettevaatlikumad. Näiteks investor Toomas on otsustanud just nende riskide tõttu oma Equinori positsioonid müüa, rääkis Lang.
Lisaks avas Lang, mida oodata sel nädalal avaldatavatest USA pangandushiidude kvartalitulemustest ning ka nii Netflixi, Wise´i kui ka kiibitootjate väljavaadetest.