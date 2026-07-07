Mihkelson USA vägede kärpimisest Eestis: heidutuseks piisab ka ühest Ameerika sõdurist
Ehkki 100 ja 500 sõduri vahe ei pruugi reaalses lahinguolukorras suurt rolli mängida, on vaenlase heidutamiseks kriitilise tähtsusega kas või ühe USA sõduri kohalolek Eestis, rääkis riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.
USA president tegi oma äsjases meediapöördumises selgeks, et hommikul alanud Iraani-vastaste õhulöökide peamiseks eesmärgiks on islamidiktatuuri hävitamine, ütleb riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.