Tartu vallavanem: riiklik maksusüsteem ei motiveeri omavalitsusi tööstust arendama
Tartu vallavanema Jarno Lauri sõnul on Tartu valla tööstusalade pilt viimase kümnendi jooksul täielikult muutunud. Kui varasemast buumiajast kasvasid mitmed krundid võssa, siis nüüd on olukord vastupidine ning pigem on puudu sobivatest tööstuskruntidest.
Üks põhjus on tema sõnul see, et suuremad tööstused liiguvad Tartu linnast välja, sest linnas on maa kallim, krundid välja kujunenud ja laienemisvõimalused piiratud.
Samas ei tähenda tööstuse kasv omavalitsusele automaatselt otsest rahalist võitu. Kui tööstus asub Tartu vallas, aga töötajad elavad näiteks Tartu linnas, ei jõua töökohtadega seotud tulumaksutulu samasse omavalitsusse. “Sellist otsest kasu ei ole ettevõtluse arendamisest ühelegi omavalitsusele. See on veidi utreeritult öeldud, aga maksusüsteemis on väga tõsine lünk sees,” ütles Laur saates “Tark tööstus”.
Lauri sõnul pingutavad tööstuse nimel praegu need omavalitsused, kes näevad laiemat pilti. Tartu valla huvi on, et piirkonnas oleks erinevaid töökohti ja et tööstusparkides töötavad inimesed saaksid tulevikus ka vallas elada. Vald saab tema sõnul ettevõtluse arendamisel teha peamiselt kolme asja: mitte takistada, hoida planeeringud piisavalt paindlikud ning korraldada menetlused võimalikult mõistlikult. Hästi töötavad need tööstusalad, kus krunte saab vastavalt ettevõtjate vajadustele liita või lahutada.
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Üks tuleviku küsimus on energia. Laur märkis, et Tartu vallas on arendamisel piirkonna üks suuremaid päikeseparke, mis võiks anda sisendi energiamahukale ja puhtale tootmisele, näiteks andmekeskustele. Samas tunnistas ta, et selliste investeeringute Eestisse toomine on keeruline. “Hetkel on see praktikas läinud niipidi, et enne on energia, siis tuleb tarbija. Kuigi võiks olla rohkem sünkroonis,” ütles Laur. Tema hinnangul sunnib päikeseenergia kiire kasv nüüd otsima võimalusi energia salvestamiseks, otse kasutamiseks ja kohapeal väärindamiseks.
Millist tööstust omavalitsused ootavad, mida kindlasti ehitada ei taheta ja kuhu arenevad Tartu valla tööstuspargid, saab pikemalt kuulda juba saatest. Saadet juhib Mart Valner.