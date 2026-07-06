Töötlevas tööstuses vähenes tootmine neljandat kuud järjest

Standardi 2023. aasta ajutine seiskumine ja omanikuvahetus katkestasid ärisuhted ning tarneahelad. Uue juhtkonna peamine eesmärk oli äri taastada ja turule selgelt märku anda: Standard on tagasi. “Meil oli selg vastu seina, võtsime vastu ka toona meie jaoks ebamugavaid projekte,” meenutab toonane müügijuht Ottomar Tamm.
Koolidel ei ole tööstusele pakkuda nii palju noori, nagu ettevõtted vajavad, ja värbamisega tuleb alustada varakult, räägivad Tehnoloogiakolledži Techno TLN tööstustehnoloogia valdkonna juht Ander Sile ja Eesti Masinatööstuse Liidu juht Andri Haran.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.