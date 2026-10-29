Tiit Land peab ettevõtjate kriitikat õppekavade kohta õiglaseks

Land kirjeldas energiasüsteemide digitaliseerimise professuuri loomise näitel, kui pikk võib olla tee uuest õppevajadusest lõpetajani. Tema sõnul oli TalTechi senat otsustanud professuuri luua. Uue uurimissuuna kõrval võib tekkida vajadus muuta õpet või luua täiesti uus õppekava.

Kui selle õppekavaga hakata tegelema praegu, saaksid Landi sõnul esimesed tudengid alustada kõige varem 2028. aasta sügisel. Kolmeaastase õppe lõpetajad jõuaksid tööturule 2031. aastal. Selleks ajaks võivad tehnoloogia ja ettevõtete vajadused olla juba muutunud.

Ajakava aitab selgitada TalTechi enda õppekava statuut: uue kava avamise eeltaotlus tuleb esitada avamisele eelneva kalendriaasta 1. märtsiks. Olemasolevate õppekavade ja õppeainete muutmiseks on eraldi kord, mis võimaldab kiiremaid muudatusi. Uue õppekava loomist ja juba toimuva õppe ajakohastamist tuleb seega eristada.

Land rõhutas, et regulatsioonidel on ka vajalik ülesanne. Ülikool peab tagama õppe kvaliteedi, pädevad õppejõud ja teaduspõhise sisu. Samal ajal on vaja leida võimalusi, kuidas uusi oskusi kiiremini õpetada.

Ettevõtetel ja erialaliitudel tuleb tema sõnul ülikoolidega senisest rohkem rääkida sellest, milliseid teadmisi ja oskusi neil tegelikult vaja on. Õppekava üldised eesmärgid võivad olla sobivad ka siis, kui selle sisu vajab tehnoloogia arenguga kaasas käimiseks uuendamist.

Aktiivsem peab olema ka ülikool

Land näeb koostöö parandamisel vastutust ka ülikoolil. Tema sõnul võiks ülikool ise aktiivsemalt otsida ettevõtete probleeme, mille lahendamisel teadlastest abi oleks.

„Ülikool peaks olema ise aktiivsem,“ ütles Land. Ta kutsus ka ettevõtteid oma arendusvajadustega ülikooli poole pöörduma.